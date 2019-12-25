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Скульптуры Большого каскада Петергофа освобождают от зимних футляров
Сегодня, 14:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Скульптуры Большого каскада Петергофа освобождают от зимних футляров

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Фонтаны в Петергофе заработают уже 22 апреля.

Скульптуры Большого каскада Петергофа "раздевают" после зимы. Сотрудники начинают готовить парк к открытию. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Со скульптур Большого каскада специалисты снимают защитные футляры. Первой от зимних "одеяний" освобождается фонтанная скульптура, дальше раскрывают статуи из металла и только в последнюю очередь – мраморные фигуры. Их стараются оберегать от нашего климата и температурных качелей. В этом году защиту со скульптур снимают раньше обычного, так как в Петербурге установилась хорошая погода.

Фонтаны в Петергофе заработают уже 22 апреля.

Фото: ВКонтакте/ Петергоф

Теги: петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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