Скульптуры Большого каскада Петергофа освобождают от зимних футляров

Фонтаны в Петергофе заработают уже 22 апреля.

Скульптуры Большого каскада Петергофа "раздевают" после зимы. Сотрудники начинают готовить парк к открытию. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Со скульптур Большого каскада специалисты снимают защитные футляры. Первой от зимних "одеяний" освобождается фонтанная скульптура, дальше раскрывают статуи из металла и только в последнюю очередь – мраморные фигуры. Их стараются оберегать от нашего климата и температурных качелей. В этом году защиту со скульптур снимают раньше обычного, так как в Петербурге установилась хорошая погода.

Фонтаны в Петергофе заработают уже 22 апреля.

Фото: ВКонтакте/ Петергоф