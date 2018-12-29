Он пригодится людям, которые ежедневно пользуются несколькими видами транспорта.

Стало известно, когда в Петербурге появится комбинированный проездной билет. По словам председателя комитета по транспорту Александра Головина, его выход стоит ожидать в первом квартале 2019 года.

В настоящий момент один человек может у себя держать два билета: месячный единый (на наземный городской транспорт и метро), а также абонемент на пригородный железнодорожный транспорт. Комбинированный билет будет удобен тем, кто добирается (например, на работу) сначала на электричке, а затем на метро и наземном транспорте.

Ранее мы писали, что вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат на неделю.

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