Стало известно, когда в Петербурге откроется генеральное консульство Белоруссии

В городе закроется отделение посольства Республики Беларусь.

Генеральное консульство Белоруссии откроется в Петербурге 1 июля. Об этом сообщили в ТАСС сегодня, 24 февраля.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко подписал постановление, согласно которому в Северной столице до 1 июля должно открыться консульство страны.

Кроме того, летом власти республики планируют закрыть отделение посольства Белоруссии в Северной столице.

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