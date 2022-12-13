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Стало известно, когда в Петербурге откроется генеральное консульство Белоруссии
Сегодня, 9:38
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Стало известно, когда в Петербурге откроется генеральное консульство Белоруссии

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В городе закроется отделение посольства Республики Беларусь.

Генеральное консульство Белоруссии откроется в Петербурге 1 июля. Об этом сообщили в ТАСС сегодня, 24 февраля. 

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко подписал постановление, согласно которому в Северной столице до 1 июля должно открыться консульство страны. 

Кроме того, летом власти республики планируют закрыть  отделение посольства Белоруссии в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что участники СВО из новых регионов России получат статус ветерана.

Фото:  pixabay.com 

 

Теги: беларусь, генконсульство белоруссии, международные отношения, отделение посольства, открытие консульства
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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