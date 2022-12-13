Путин: Участники СВО из новых регионов России получат статус ветерана

По мнению политика, забота о военных – обязанность государства.

Президент Владимир Путин на встрече, посвященной Дню защитника Отечества, заявил, что участники спецоперации из новых регионов страны получат статус ветерана. По этому вопросу к главе РФ обращались бойцы Народной милиции ЛНР и ополчения ДНР, которые получили ранения до присоединения республик к России. Путин пообещал разобраться в ситуации оперативно. Об этом сообщили РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что люди, которые в одиночку боролись за свои семьи и родину, а теперь стали гражданами России, обязательно должны получить господдержку.

По мнению политика, забота о военных – обязанность государства. Путин рассказал, что многими вопросами военнослужащих будет заниматься Фонд по поддержки семей погибших участников спецоперации и ветеранов. О нем он рассказал в послании Федеральному собранию.

Ранее на Piter.tv: президент РФ поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

Фото: kremlin.ru