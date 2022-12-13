Президент РФ поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

По словам главы страны, праздник символизирует нерушимую связь всех защитников родины, которые сражались за землю в разные периоды истории.

Президент России поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг.

По словам главы страны, праздник символизирует нерушимую связь всех защитников родины, которые сражались за землю в разные века.

Кроме того, Путин поздравил с 23 февраля всех военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Он поблагодарил их за смелость и любовь к родине.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда пойти на 23 февраля в Петербурге.

Фото: kremlin.ru