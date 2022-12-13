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Президент РФ поздравил мужчин с Днем защитника Отечества
Сегодня, 10:19
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Президент РФ поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

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По словам главы страны, праздник символизирует нерушимую связь всех защитников родины, которые сражались за землю в разные периоды истории. 

Президент России поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг. 

По словам главы страны, праздник символизирует нерушимую связь всех защитников родины, которые сражались за землю в разные века. 

Кроме того, Путин поздравил с 23 февраля всех военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Он поблагодарил их за смелость и любовь к родине. 

Ранее на Piter.tv рассказали, куда пойти на 23 февраля в Петербурге.

Фото: kremlin.ru

Теги: 23 февраля, день защитника отечества, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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