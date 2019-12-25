Стало известно, когда в Петербурге откроются пляжи

Петербургские пляжи готовятся к открытию. Об этом журналистам заявил начальник поисково-спасательной службы города Юрий Данчук.
Для горожан станут доступны 24 пляжа. На них оборудуют спасательные станции и установят всю необходимую инфраструктуру. Открытие пляжей планируется до 1 июля.
Также Данчук заявил, что в начале этого сезона в Петербурге утонули пять человек. Все они купались в непредназначенных для этого местах.
Полный список пляжей, на которых можно будет отдохнуть в черте города, пока не опубликован.
Ранее мы рассказывали, где можно купаться в Петербурге и Ленобласти.
Фото: pixabay.com
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