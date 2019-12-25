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Стало известно, когда с Мойки уберут основания новогодних украшений
Сегодня, 18:46
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Стало известно, когда с Мойки уберут основания новогодних украшений

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Горожане обеспокоены торчащими основаниями, которые в ближайшее время могут стать угрозой навигации.

Петербуржцы обратили внимание на основания от новогодних елок, которые установлены на льде Мойки. Piter.tv узнал у комитета по печати, кто за них отвечает и когда они будут убраны. 

Горожане обеспокоены торчащими основаниями, которые в ближайшее время могут стать угрозой навигации. В комитете по печати Piter.tv сообщили, что 7 оснований от елок до 15 марта этого года будут демонтированы. 

Ранее мы сообщали, что на петербургских реках появились электрические елки. Как рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории.

Фото: Telegram / Невская энергетика, Facebook / Елена Пантелеева

Теги: елки, мойка, основания, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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