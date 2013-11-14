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На петербургских реках появились электрические елки
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На петербургских реках появились электрические елки

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Как рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории.

В Петербурге продолжаются работы по украшению города к Новому году. Специалисты установили на Крюковом канале плавучие световые композиции.

Как рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории. В ближайшее время такие же композиции появятся на Мойке (от Невского проспекта до Певчего моста).

Накануне на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель.

Фото: Telegram / Невская энергетика

Теги: крюков канал, мойка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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adamles
Сегодня 8:36

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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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