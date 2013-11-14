На петербургских реках появились электрические елки

Как рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории.

В Петербурге продолжаются работы по украшению города к Новому году. Специалисты установили на Крюковом канале плавучие световые композиции.

Как рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории. В ближайшее время такие же композиции появятся на Мойке (от Невского проспекта до Певчего моста).

Накануне на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель.

Фото: Telegram / Невская энергетика