На петербургских реках появились электрические елки

В Петербурге продолжаются работы по украшению города к Новому году. Специалисты установили на Крюковом канале плавучие световые композиции.
Как рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, светодиодные ели крепили прямо ко дну акватории. В ближайшее время такие же композиции появятся на Мойке (от Невского проспекта до Певчего моста).
Накануне на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель.
Фото: Telegram / Невская энергетика
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.