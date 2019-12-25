В зависимости от эпидемиологической ситуации в скором времени пляжи начнут открываться по всей стране.

Стало известно, когда откроются пляжи на юге России. Об этом рассказала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

По её словам, пляжи Краснодарского края и Крыма начнут работать в течение ближайших двух недель. До этого они были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса.

Лысенкова отметила, что многие лечебные пляжи Краснодарского края, которые находятся на территориях санаторно-курортных комплексов, уже работают. Решение об открытии общественных пляжей будет принимать региональная власть.

Также Лысенкова добавила, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в скором времени пляжи начнут открываться по всей стране.

Ранее стала известна стоимость отдыха на российских курортах после пандемии.