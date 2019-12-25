Стало известно, когда откроются пляжи на юге России. Об этом рассказала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
По её словам, пляжи Краснодарского края и Крыма начнут работать в течение ближайших двух недель. До этого они были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса.
Лысенкова отметила, что многие лечебные пляжи Краснодарского края, которые находятся на территориях санаторно-курортных комплексов, уже работают. Решение об открытии общественных пляжей будет принимать региональная власть.
Также Лысенкова добавила, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в скором времени пляжи начнут открываться по всей стране.
Ранее стала известна стоимость отдыха на российских курортах после пандемии.
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