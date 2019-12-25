Средняя цена на путёвку в Сочи или Крым на двоих составит 20-30 тысяч рублей.

Стала известна стоимость отдыха на российских курортах после пандемии. О ней рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью порталу NEWS.ru.

Он отметил, что поездки на российские курорты из-за пандемии дороже не станут — цены останутся на прежнем уровне. В некоторых случаях они могут даже подешеветь — на 10-15%.

По словам Барзыкина, средняя цена на путёвку в Сочи или Крым на двоих составит 20-30 тысяч рублей.

При этом эксперты прогнозируют, что в этом году отдыхающих на российских курортах будет меньше почти на половину.

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