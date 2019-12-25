Стало известно, когда наступит время для второго этапа снятия ограничений в Петербурге

Подробности сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Появилась информация, когда в Петербурге может наступить время для введения второго этапа ограничений по коронавирусу.

Как сообщил 11 июня в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург", вице-губернатор Евгений Елин он начнется после того, как город "переживет" последствия первого этапа ограничений.

Как правило, этот срок занимает две недели.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга получил почти 300 тысяч предложений по снятию ограничений в городе. Оказалось, что больше всего горожанам не хватает парков.

Фото: Piter.tv