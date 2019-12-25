Стало известно, когда наступит время для второго этапа снятия ограничений в Петербурге

Появилась информация, когда в Петербурге может наступить время для введения второго этапа ограничений по коронавирусу.
Как сообщил 11 июня в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург", вице-губернатор Евгений Елин он начнется после того, как город "переживет" последствия первого этапа ограничений.
Как правило, этот срок занимает две недели.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга получил почти 300 тысяч предложений по снятию ограничений в городе. Оказалось, что больше всего горожанам не хватает парков.
Фото: Piter.tv
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