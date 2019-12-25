Губернатор Петербурга получил почти 300 тысяч предложений по снятию ограничений в городе

Оказалось, что больше всего петербуржцам не хватает парков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов за два дня получил почти 300 тысяч предложений от петербуржцев по постепенному снятию ограничительных мер. Сейчас в Смольном проходит обработка присланных горожанами рекомендаций по возвращению города к привычной жизни.

Ещё 10 июня Александр Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" спросил петербуржцев, какие предприятия необходимо открыть в первую очередь. Оказалось, что больше всего комментариев было с просьбой открыть парки.

Так, с 15 июня в Петербурге планируют открыть парикмахерские, фотоателье, бани и мебельные магазины. Также будет разрешен спорт на свежем воздухе и в профессиональных спортклубах. Возобновят и действия проездных билетов на межрегиональных маршрутах (включая электрички в направлении к Петербургу).

На втором этапе послаблений будут доступны прогулки по рекам и каналам, летние кафе, отдельные парки, музеи, выставочные залы и зоопарк. И лишь на третьем этапе откроются салоны красоты, фитнес-центры и бассейны.

Ранее мы сообщили, что в Смольном допустили открытие торговых центров Петербурга в конце июля.

Фото: Piter.tv