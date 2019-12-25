Предпринимателям, которые являются арендаторами или владельцами торговых центров, будут предоставлены налоговые льготы.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Смольном допустили открытие торговых центров Петербурга в конце июля. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По словам Соловейчика, торговые центры в Северной столице откроют в последнюю очередь. Предполагается, что в конце июля.

При этом всем предпринимателям и владельцами торговых центров город предоставит налоговые льготы.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор заявил о неготовности Петербурга снимать ограничения.

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