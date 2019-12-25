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Стало известно, когда комиссия рассмотрит случай смерти 59-летнего вакцинированного пациента
Сегодня, 13:18
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Стало известно, когда комиссия рассмотрит случай смерти 59-летнего вакцинированного пациента

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Мужчина привился еще летом.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал, когда иммунологическая комиссия рассмотрит случай смерти 59-летнего вакцинированного пациента. Он скончался в Госпитале для ветеранов войн.

Лисовец отметил, что случай будет рассматриваться в плановом порядке. Иммунологическая комиссия разберет случай Анатолия в конце ноября или начале декабря. 

Как ранее писал Piter.TV, прививки мужчина сделал 16 июля и 6 августа 2021 года. 

Накануне в комздраве рассказали о смертельном случае в больнице Святого Георгия.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, иммунологическая комиссия, случай смерти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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