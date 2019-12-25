Стало известно, когда комиссия рассмотрит случай смерти 59-летнего вакцинированного пациента

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал, когда иммунологическая комиссия рассмотрит случай смерти 59-летнего вакцинированного пациента. Он скончался в Госпитале для ветеранов войн.
Лисовец отметил, что случай будет рассматриваться в плановом порядке. Иммунологическая комиссия разберет случай Анатолия в конце ноября или начале декабря.
Как ранее писал Piter.TV, прививки мужчина сделал 16 июля и 6 августа 2021 года.
Накануне в комздраве рассказали о смертельном случае в больнице Святого Георгия.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все