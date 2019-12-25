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В больнице Петербурга умер еще один привитый от коронавируса
Сегодня, 7:53
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В больнице Петербурга умер еще один привитый от коронавируса

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Смерть наступила от тяжелой соматической патологии.

В Петербурге умер еще один мужчина, привитый от коронавируса. Пациент лежал в больнице Святого Георгия.

Как рассказали в Комитете по здравоохранению, причиной смерти мужчины стала тяжелая соматическая патология. Умерший входил в число тех, кто прошел полный цикл вакцинации. Вторую прививку он сделал в феврале 2021 года – более шести месяцев назад.

Всего с 1 по 15 ноября в больницу Святого Георгия попали 663 человека с коронавирусной инфекцией. В реанимации оказались 117 заболевших, четыре из них вакцинированы.

Ранее Piter.TV сообщал о смерти еще одного вакцинированного мужчины. Официальная причина – тромбоз легочных артерий, двухсторонняя вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, и подтвержденный COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: больница святого георгия, умер привитый
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге,

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