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Стало известно, когда для посетителей откроется Исаакиевский собор
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Стало известно, когда для посетителей откроется Исаакиевский собор

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Исаакиевский собор откроется 19 июля.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, когда для посетителей откроется Исаакиевский собор. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь государственного музея-памятника Игорь Стахеев.

Исаакиевский собор откроется 19 июля. Кроме того, возобновит работу музейный комплекс Спас на Крови — 23 июля. Отмечается, что посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

Напомним, что ранее учреждения закрылись из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что магазины "ИКЕА" в Ленобласти откроются 13 июля.

Фото:Piter.TV

Теги: исаакиевский собор, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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