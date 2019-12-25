Стало известно, кем был порезавший своих друзей журналист

Им оказался 23-летний православный журналист Иван Душенов.

В День всех влюбленных, 14 февраля, Иван Душенов набросился с ножом на двоих приятелей, с которыми они выпивали. Их госпитализировали с различной степенью тяжести. Об этом Piter. tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Ивану 23 года, он снимает документально-публицистические фильмы, пишет статьи и поет песни православно-патриотической тематики. Его отец Константин Душенов — общественный деятель и директор Агентства аналитической информации "Русь православная". Стоит отметить, что несколько лет назад, в 2011 году, суд вынес обвинительный приговор Ивану, который проходил по делу о "побоях на почве расовой ненависти". Защита Душенова сочла дело сфабрикованным.

Тогда, в 2011, Иван не сел в тюрьму. Как дело повернется на этот раз, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в День всех влюбленных пьяный журналист набросился с ножом на своих гостей.

Фото: instagram.com/dushenov/