  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День всех влюбленных пьяный журналист набросился с ножом на своих гостей
Сегодня, 10:27
48
arteliseev

В День всех влюбленных пьяный журналист набросился с ножом на своих гостей

0 0

Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, поножовщина произошла 14 февраля в одной из квартир дома № 5/3 на Старорусской улице. 

Приятели распивали спиртные напитки, после чего 23-летний хозяин квартиры, работающий корреспондентом, набросился на своих гостей — двух молодых  людей 23 и 25 лет. 

Оба пострадавших госпитализированы в Мариинскую больницу. Один – в удовлетворительном состоянии с колото-резаной раной груди, другой – в тяжёлом состоянии с колото-резаной раной правого бедра и ягодичной области.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы сообщали, что Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии