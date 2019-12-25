В День всех влюбленных пьяный журналист набросился с ножом на своих гостей

Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, поножовщина произошла 14 февраля в одной из квартир дома № 5/3 на Старорусской улице.

Приятели распивали спиртные напитки, после чего 23-летний хозяин квартиры, работающий корреспондентом, набросился на своих гостей — двух молодых людей 23 и 25 лет.

Оба пострадавших госпитализированы в Мариинскую больницу. Один – в удовлетворительном состоянии с колото-резаной раной груди, другой – в тяжёлом состоянии с колото-резаной раной правого бедра и ягодичной области.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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