С 1 января по 31 декабря 2019 года для молодых специалистов было открыто 30 тысяч вакансий.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что в преддверии Дня студента аналитики проанализировали петербургский рынок труда для студентов. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter Северо-Запада.

Эксперты выяснили, что в 2019 году студентам предлагали около 30,5 тысяч вакансий. Чаще всего соискатели приглашали молодых людей на работу в отраслях розничной торговли (18%), HoReCa (14%) и товаров народного потребления (10%). Отмечается, что рынок для студентов увеличился на 7%.

Аналитики заявили, что средняя зарплата у студента составила в минувшем году 34 600 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России.

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