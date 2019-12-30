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Студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России
Сегодня, 9:51
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nastya960

Студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России

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Музей находится по адресу: Библиотечный пер., 4, корп. 2,

Ко Дню российского студенчества музей железных дорог России подготовил подарок для всех студентов и именинниц. В субботу, 25 января, в День российского студенчества и Татьянин день можно будет пройти бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Студенты всех форм обучения смогут пройти в музей, предъявив в кассе действующий студенческий билет или международную студенческую карту ISIC. Татьяны же смогут ознакомиться с экспозициями бесплатно при предъявлении любого вида удостоверения личности.

Музей находится по адресу: Библиотечный пер., 4, корп. 2,

Ожившие скульптуры и зона будущего. Какие новинки подготовил Музей железных дорог России осенью 2019 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: музей железных дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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