Студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России

Музей находится по адресу: Библиотечный пер., 4, корп. 2,

Ко Дню российского студенчества музей железных дорог России подготовил подарок для всех студентов и именинниц. В субботу, 25 января, в День российского студенчества и Татьянин день можно будет пройти бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Студенты всех форм обучения смогут пройти в музей, предъявив в кассе действующий студенческий билет или международную студенческую карту ISIC. Татьяны же смогут ознакомиться с экспозициями бесплатно при предъявлении любого вида удостоверения личности.

Музей находится по адресу: Библиотечный пер., 4, корп. 2,

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Фото: Piter.TV