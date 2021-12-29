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Стало известно, какую травму получил Деян Ловрен
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Стало известно, какую травму получил Деян Ловрен

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Защитник сине-бело-голубых повредил ногу во время матча Atlantic Cup против "Копенгагена".

Футболист "Зенита" Деян Ловрен прошел обследование. Выяснилось, что спортсмен повредил связки голеностопа в матче Atlantic Cup против "Копенгагена". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба. 

Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни. Сейчас защитник проходит лечение.

В Telegram-канале команды пользователи посочувствовали игроку. Они пожелали ему сил и терпения.

Здоровья Ловрену!

Анонимный пользователь

Ранее на Piter.tv: "Зенит" обыграл "Брондбю" в рамках Atlantic Cup и завоевал главный трофей.

Фото: пресс-служба сине-бело-голубых

 

Теги: деян ловрен, зенит, повреждение связок голеностопа, спорт, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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