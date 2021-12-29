Стало известно, какую травму получил Деян Ловрен

Футболист "Зенита" Деян Ловрен прошел обследование. Выяснилось, что спортсмен повредил связки голеностопа в матче Atlantic Cup против "Копенгагена". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни. Сейчас защитник проходит лечение.
В Telegram-канале команды пользователи посочувствовали игроку. Они пожелали ему сил и терпения.
Здоровья Ловрену!
Анонимный пользователь
Ранее на Piter.tv: "Зенит" обыграл "Брондбю" в рамках Atlantic Cup и завоевал главный трофей.
Фото: пресс-служба сине-бело-голубых
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