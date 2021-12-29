"Зенит" обыграл "Брондбю" в рамках Atlantic Cup и завоевал главный трофей

"Главное, что матч прошел без серьезных травм", — заключил тренер Сергей Семак.

Футбольный клуб "Зенит" обыграл датский клуб "Брондбю" 11-го февраля. Отмечается, что он является чемпионом Дании. Игра прошла в португальском Фару, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

По итогу команда одержала три победы в рамках турнира Atlantic Cup "Зенит" и во второй раз в истории завоевала межсезонный трофей. В прошлый раз это произошло в 2016 году. Петербургский клуб переиграл датские "Мидтьюлланд", "Копенгаген" и "Брондбю".

Главный тренер "Зенита" отметил, что матч прошел без серьезных травм, что важно. Результат при этом, по его словам, не играет определяющей роли. Состояние Деяна Ловрена на данный момент непонятно, он находится на костылях. В Петербурге футболист пройдет обследование.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут в четверг, 17 февраля. В первом стыковом матче Лиги Европы УЕФА подопечные Сергея Семака на стадионе "Газпром Арена" примут испанский "Бетис".

Фото: ФК "Зенит"