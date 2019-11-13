Стало известно, каково работать охранником в Петербурге

Чаще всего охранники требуются в сферах систем видеонаблюдения, имущественной и личной безопасности.

За шесть лет число вакансий для охранников в Петербурге выросло в 5,5 раз, причем на большую часть предложений могли откликнуться кандидаты без опыта работы. Такие данные выяснили аналитики HeadHunter Северо-Запада к 11 марта.

Чаще всего охранники требовались в сферах систем видеонаблюдения, имущественной и личной безопасности. На одно открытое предложение в среднем претендовали шесть человек, а это означает баланс для рынка труда: работодатели не испытывают нехватки кадров, а соискатели не попадают в условия острой конкуренции за рабочее место. Средний уровень зарплат в начале 2020 года составит 32,5 тысяч рублей, что немногим больше прошлого года. Работники, между тем, рассчитывают хотя бы на 35 тысяч рублей за свой труд.

Среди соискателей лидирующие позиции занимают те, кто уже имел опыт работы в силовых структурах, имеет хорошую физическую подготовку, а также знает, как работать с системами видеонаблюдения и контролем доступа, использовать средства связи и сигнализации. Кроме того, хороший работник должен быть дисциплинированным, стрессоустойчивым и исполнительным.

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Фото: sporusich.ru