Названа самая популярная среди петербурженок профессия

Как оказалось, больше всего соискательниц женского пола насчитывается в сфере управления персоналом.

Самой популярной у российских женщин, в том числе и у петербурженок, считается работа в сфере управления персоналом. Согласно статистике, на 83 % женских резюме приходится 17 % мужских. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Также среди женщин популярны такие профобласти, как наука и образование (79 % резюме), салоны красоты и фитнес-клубы (77 %). Также женской является работа в сфере административного и домашнего персонала (75 %).

При этом мужских резюме больше в таких областях, как высший менеджмент, производство, строительство, транспорт и некоторых других. Примечательно, что уровень ожидаемых зарплат у женщин на 26 % ниже, чем у мужчин. Стаж у 9 % соискательниц насчитывает более 15 лет. При этом почти каждая пятая женщина не имеет профессионального опыта вовсе, либо стаж меньше года.

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