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Стало известно, какой район города петербуржцы считают самым грязным
Сегодня, 12:14
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Стало известно, какой район города петербуржцы считают самым грязным

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Жители Северной столицы решили, что Фрунзенский и Кронштадтский районы являются лидерами по благоустройству.

Петербуржцы назвали Выборгский район Петербурга самым грязным в городе. Об этом стало известно в пресс-службе Смольного. 

Горожане оценили качество уборки в каждом районе города и решили, что Фрунзенский и Кронштадтский являются самыми чистыми. Следующее место разделили Курортный, Петроградский и Петродворцовый районы. 

В голосовании поучаствовали более 20 тыс. жителей. Меньше всего респондентов было из Центрального района, больше всего - из Невского. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали о луже, которая "затягивает" машины.

Фото: Pexels

Теги: благоустройство, онлайн-голосование, самый грязные район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Маслов Константин
Сегодня 12:48

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