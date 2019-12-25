Стало известно, какой район города петербуржцы считают самым грязным

Петербуржцы назвали Выборгский район Петербурга самым грязным в городе. Об этом стало известно в пресс-службе Смольного.
Горожане оценили качество уборки в каждом районе города и решили, что Фрунзенский и Кронштадтский являются самыми чистыми. Следующее место разделили Курортный, Петроградский и Петродворцовый районы.
В голосовании поучаствовали более 20 тыс. жителей. Меньше всего респондентов было из Центрального района, больше всего - из Невского.
Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали о луже, которая "затягивает" машины.
Фото: Pexels
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