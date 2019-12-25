Стало известно, какой чай полезен для почек

Этот чай способствует укреплению иммунитета.

В воскресенье, 5 сентября, стало известно, что гречишный чай укрепляет организм, тем самым способствуя долголетию, сообщает "Профиль".

Так, гречишный чай полезен для почек. После проведения эксперимента над грызунами выяснилось, что у крыс почки стали лучше и замедлилось прогрессивное их заболевание. Как сообщили в статье, опубликованной в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, крепкий чай у мышей-диабетиков снижал уровень глюкозы в крови. Более того, этот чай способствует укреплению иммунитета.

Ранее в Минпромторге заявили о снижении цен на овощи. Росстат зафиксировал, что с начала года цены выросли на 4,53%.

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