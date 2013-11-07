В Минпромторге заявили о снижении цен на овощи

Росстат зафиксировал, что с начала года цены выросли на 4,53%.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России снизились цены на борщевой набор. По его словам, существенное снижение цен было зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.

Росстат в свою очередь сообщил о дефляции в период с 27 июля по 2 августа. Она составила 0,06%. В ведомстве отмечают, что с начала 2021 года потребительские цены выросли на 4,53%.

Так, за неделю в России на 1% подешевели яйца, на 3,1% снизились цены на плодоовощную продукцию. Подешевели за это время также морковь (11,3%)помидоры (более чем на 7%), и картофель (более чем на 6%).

Немного снизились цены на жирный творог, шоколадные конфеты, водку, колбасу, сметану, черный чай.

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