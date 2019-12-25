Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге с 30 октября

Некоторые ограничения продлятся до 12 декабря.

В эти выходные, 30 и 31 октября, некоторые улицы в Петербурге перекроют из-за ремонтных работ. Список предоставили в ГАТИ.

Так, из-за ремонта дороги с 30 октября по 30 ноября ограничат движение транспорта по набережной Обводного канала от Измайловского бульвара до Московского проспекта. В тех же числах из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

С 30 по 31 октября и с 6 по 7 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по Большой Пушкарской улице от улицы Ленина до улицы Подковырова.

На два дня, с 30 по 31 октября, в связи с реконструкцией тепловой сети закрывается движение транспорта по улице Дмитрия Устинова от Шлиссельбургского шоссе до Караваевской улицы.

Ремонт дорожного покрытия ограничит движение транспорта по Пулковскому шоссе от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе с 30 октября по 30 ноября.

С 31 октября по 12 декабря в связи с производством работ по установке опор контактной сети ограничивается движение транспорта по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

Ранее мы писали, что ГАТИ зафиксировала масштабные самовольные работы по реконструкции кабельных сетей.

Фото: Piter.tv