ГАТИ зафиксировала масштабные самовольные работы по реконструкции кабельных сетей

За такое безответственное отношение к производимым работам ГАТИ было возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.

В четверг, 28 октября, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов на своей странице ВКонтакте сообщил, что на десятках адресов в Адмиралтейском районе специалисты ГАТИ зафиксировали масштабные самовольные работы по реконструкции кабельных сетей ПАО "Россети Ленэнерго". Подрядчики также не потрудились обеспечить безопасный проход пешеходов.

Ведомство возбудило 33 дела об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 4 миллиона 40 тысяч рублей.

Принятые меры ГАТИ поспособствовали активному оформлению разрешительной документации компании "Ленэнерго". Сейчас организацией уже оформлено 12 ордеров на производство работ. На двух адресах работы завершены, а нарушенное благоустройство восстановлено.

Все адреса остаются на контроле ГАТИ.

Ранее мы писали, что ГАТИ зафиксировала очередное нарушение при ремонте около Законодательного Собрания.

Фото: Олег Зотов / Вконтакте