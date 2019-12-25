ГАТИ зафиксировала очередное нарушение при ремонте около Законодательного Собрания

Речь идет о ремонте дорог на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади и переулке Антоненко.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили Piter.tv, что специалисты зафиксировали очередные грубейшие нарушения при ремонте дорожного покрытия. На этот раз рабочие не справились с ремонтом покрытия на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади и переулке Антоненко.

Подрядчик проигнорировал закон и в зоне, выделенной для прохода пешеходов, активно проводит ремонт, создав угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города. Техника, строительные материалы и отсутствие ограждений вынуждает пешеходов идти по проезжей части.

За такие нарушения предусмотрен штраф от 100 до 600 тысяч рублей. В ГАТИ отметили, что компанию подрядчика уже оштрафовали в этом сезоне на 880 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на реставрацию фонтана "Грот" на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv