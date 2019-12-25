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ГАТИ зафиксировала очередное нарушение при ремонте около Законодательного Собрания
Сегодня, 17:29
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ГАТИ зафиксировала очередное нарушение при ремонте около Законодательного Собрания

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Речь идет о ремонте дорог на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади и переулке Антоненко.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили Piter.tv, что специалисты зафиксировали очередные грубейшие нарушения при ремонте дорожного покрытия. На этот раз рабочие не справились с ремонтом покрытия на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади и переулке Антоненко. 

Подрядчик проигнорировал закон и в зоне, выделенной для прохода пешеходов, активно проводит ремонт, создав угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города. Техника, строительные материалы и  отсутствие ограждений вынуждает пешеходов идти по проезжей части.

За такие нарушения предусмотрен штраф от 100 до 600 тысяч рублей. В ГАТИ отметили, что компанию подрядчика уже оштрафовали в этом сезоне на 880 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на реставрацию фонтана "Грот" на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, закс, петербург, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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