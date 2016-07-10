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ГАТИ выдала разрешение на реставрацию фонтана "Грот" на Пулковском шоссе
Сегодня, 15:20
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ГАТИ выдала разрешение на реставрацию фонтана "Грот" на Пулковском шоссе

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Работы разрешены до 30 августа 2023 года. 

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение для работ по сохранению объекта культурного наследия. Речь идет о фонтане "Грот",  расположенном рядом с Пулковской обсерваторией. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов. 

ГАТИ выдала Музею городской скульптуры ордер на установку и размещение строительных лесов и складирование материалов. Работы разрешены до 30 августа 2023 года. 

Ранее мы писали, что строительные леса с Казанского собора снимут к 15 ноября. Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады собора длились на протяжении 10 лет.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов

Теги: грот, реставрация, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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