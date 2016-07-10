ГАТИ выдала разрешение на реставрацию фонтана "Грот" на Пулковском шоссе

Работы разрешены до 30 августа 2023 года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение для работ по сохранению объекта культурного наследия. Речь идет о фонтане "Грот", расположенном рядом с Пулковской обсерваторией. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов.

ГАТИ выдала Музею городской скульптуры ордер на установку и размещение строительных лесов и складирование материалов. Работы разрешены до 30 августа 2023 года.

Ранее мы писали, что строительные леса с Казанского собора снимут к 15 ноября. Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады собора длились на протяжении 10 лет.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов