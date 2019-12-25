С Казанского собора к середине ноября снимут леса

Из бюджета Петербурга на работы был выделен 291 млн рублей.

Строительные леса с Казанского собора снимут к 15 ноября. Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады собора длились на протяжении 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты очистили фасады от мха и плесени, а также нанесли защитное покрытие из извести. Фасады выложены из туфа — пудостского камня. Очистка велась щадящим воздушным методом. Цементные вставки, которые появились при более ранних реставрационных работах, заменили на природный камень.

Защитный состав был подобран по цвету, наиболее близкому к подлинному пудостскому камню. Сначала его опробовали на колоннаде здания.

Во время работ был отреставрирован барельеф на библийский сюжет "Вход Господень в Иерусалим". Он находится над апсидой.

В период с 2015 по 2021 годы реставрация фасадов велась за счет бюджета Петербурга. До этого средства выделял Минкульт РФ. В будущем планируется обновить аттик, барабан и купол Казанского собора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что завершить реставрацию Медного всадника планируют до конца года.

Фото: Piter.TV, сайт администрации Петербурга