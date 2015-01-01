Стало известно, какие проекты смогут получить финансирование за счет облигаций РЭО

В документе прописаны основные условия отбора и финансирования инвестиционных проектов, а также требования и условия.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал о документе, который регламентирует предоставление меры поддержки Российского экологического оператора в рамках выпуска облигаций. Об этом сообщил телеканал 360.

За счет этого станет возможным производить отбор проектов строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также направлять средства на создание инфраструктуры ТКО.

Среди критериев отбора указана обязательная доля импортозамещения оборудования на таких предприятиях, это особенно актуально в новых экономических условиях. Кроме того, объекты должны быть в состоянии обеспечить достижение показателей нацпроекта "Экология" - снижение захоронения отходов до 50%, обработка ТКО на 100%. Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО

ТКО ППК РЭО будет отдавать предпочтение в финансировании тем проектам, которые соблюдают несколько условий: объект должен входить в территориальную и федеральную схему обращения с ТКО, доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО не должна превышать указанных в федеральном проекте "Комплексная система обращения с ТКО". Также важно, чтобы инвестор соответствовал политике зеленного финансирования. Финансирование получат те проекты, которые строго соблюдают обязательные условия со стороны РЭО.

Ранее мы сообщили, что свыше 22 тыс. российских школьников посетили занятия, посвященные эковолонтерству.

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