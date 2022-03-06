Стало известно, какие подарки получат жительницы Петербурга на 8 марта

В начале весны специалисты по продажам заметили рост спроса на фены и гаджеты.

В преддверии Международного женского дня стало известно, какие подарки получат петербурженки на праздник. В пресс-службе Ozon сообщили о скачке спроса на фены и смартфоны. Подробности стали известны порталу 78.ru.

С 28 февраля по 5 марта покупатели чаще всего приобретали выпрямители - продажи за этот период выросли на 62%. Спрос на фены поднялся в 3,2 раза. Повысился и интерес к украшениям. Так, пользователи активно заказывали чокеры и подвески. Почти на 94% подскочили продажи ювелирной продукции.

В топ-лист вошли смартфоны, планшеты и смарт-часы. Популярны были духи, косметика, кошельки и сумки.

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