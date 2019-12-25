Петербуржцы рассказали, какие пассажиры метро раздражают больше всего

Метрополитен вернулся в привычный график.

В связи с тем, что метрополитен Петербурга вернулся в привычный режим работы, а людей в подземке становится все больше, "Невские Новости" решили узнать, какие пассажиры раздражают горожан больше всего.

Издание провело опрос, где из 12 ответов нужно было выбрать один.

Исследование показало, что респондентам было достаточно трудно определиться — у многих ответов приблизительно одинаковое количество набранных процентов. Однако можно увидеть, какие ответы лидируют. На момент публикации лидирующую позицию занимают горожане, которые не снимают свои объемные рюкзаки, чем очень мешают в час-пик. Следом идут строчки "От него плохо пахнет" и "Бесят все". По всей видимости не только гигиена, но и совокупность многих факторов раздражает пассажиров. Также петербуржцам не нравятся "громкие" горожане и те, кто кашляет и чихает, не прикрываясь.

Ранее мы писали, что Смольный продлил запрет на работу 25 маршруток.

Фото: Piter.TV