Петербургским медикам временно продлят некоторые льготы

Действовать они будут до конца октября.

Петербургским медикам временно продлят часть льгот, актуальных в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее изменение в постановление внес губернатор Александр Беглов 14 октября, передает пресс-служба Смольного.

Поскольку ограничения по противодействию COVID-19 в Петербурге продлеваются, врачам до 31 октября полагается проживание и питание. Льготы касаются только тех медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него.

Ранее мы писали, что с начала года держателями Единой карты петербуржца стали еще 150 тысяч человек.

Фото: Piter.TV