С начала года держателями Единой карты петербуржца стали еще 150 тысяч человек

С момента старта проекта свои карты Сбербанка получили 360 тысяч человек.

Стало известно, что с начала 2020 года держателями Единой карты петербуржца (ЕКП) от Сбербанка стали еще 150 тысяч человек. Как сообщили в Piter.tv в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", с момента старта проекта банк выдал 360 тысяч карт.

Как рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Анатолий Локотков, карта уже зарекомендовала себя как удобный инструмент – внутри нее уже есть банк, проездной и полис ОМС. На карту можно получать зарплату и бюджетные выплаты, в том числе пенсии и льготы, напомнил Локотков.

И мы видим, что клиенты все больше оформляют такие зачисления на ЕКП. Кроме того, пользователю карты доступны скидки от 260 партнеров: магазинов, аптек, театров, ресторанов и компаний из других сфер, - и получение при каждой оплате картой бонусов, которые можно тратить как эквивалент денег в рамках программы "СберСпасибо", оплачивая до 99% стоимости покупок – отметил Локотков.

До 16 октября Единая карта петербуржца от Сбербанка – шанс выиграть приз в 10 тысяч рублей за участие в конкурсе на радио "Европа Плюс" в рамках акции "10 из 10 от Сбера!".

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физических лиц. С дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном портале EKP.SPB.RU и по ссылке.

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Фото: Piter.tv