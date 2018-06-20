"Еда и Мозг": Стало известно какие книги взял с собой в СИЗО Михаил Абызов

Следком опубликовал видео с задержанным экс-министром Абызовым.

Сегодня, 27 марта, следственный комитет опубликовал первое видео с задержанным Михаилом Абызовым. На видео видно, какие книги взял с собой в камеру подозреваемый в многомиллиардных хищениях бывший министр.

Среди личных вещей задержанного экс-министра Михаила Абызова отчетливо видны книги. Их три:

Юваль Ной Харари - "Homo deus. Краткая история будущего"

В книге "Homo Deus" автор пытается заглянуть в будущее. Автор представляет, что будет когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших новый. Как воспримут религии генную инженерию? Каковы будут последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам.

Дэвид Перлмуттер - "Еда и мозг"

В книге известного невролога и специалиста по питанию Дэвида Перлмуттера говорится о б отрицательном влиянии углеводов на мыслительную деятельсность человека. Автор доказывает, что углеводы в нашем питании попросту разрушают наш мозг.

Третья книга Борис Пастенак "Доктор Живаго".

Видео: Следком

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