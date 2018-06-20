Опубликовано первое видео с задержанным Абызовым

Следком опубликовал видео на своем официальном канале в YouTube/

Следственный Комитет РФ опубликовал видео с задержанным Абызовым.

СК РФ продолжает расследование по уголовному делу в отношении бывшего Министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПГ.

Вместе со своими соучастниками мошенническим путем он похитил денежные средства в размере 4 миллиарда рублей, принадлежащие различным энергетических компаний. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию.

В ходе допроса Михаил Абызов дал показания, но вину свою не признал. Не признали вину и его соучастники.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. СУ СК РФ

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность ОПГ и Михаила Абызова к другим преступлениям.

Видео: Следком