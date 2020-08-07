Генпрокуратура требует изъять у Абызова более 32 миллиарда рублей

Соответствующий иск уже направлен в Гагаринский районный суд.

Генпрокуратура требует изъять у бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михиала Абызова более 32 миллиардов рублей в пользу государства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Средства хотят взыскать с личных счетов бывшего чиновника, а также со счетов подконтрольных ему иностранных компаний. Соответствующий иск уже направлен в Гагаринский районный суд.

Ранее следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова. В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС". По данным ведомства, Абызов и соучастники похитили четыре миллиарда рублей. Похищенные деньги они разместили на рублёвых оффшорах в Кипре.

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