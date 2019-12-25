Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

По версии СКР, Абызов и соучастники похитили четыре миллиарда рублей.

Следственный комитет России заявил о новых эпизодах в деле экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. По версии следователей, он причастен к другим преступлениям. Сотрудники ведомства нашли новых соучастников. Об этом сообщает официальный прелставитель СКР Светлана Петренко.

В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС". Светлана Петренко, официальный представитель СКР

По данным ведомства, Абызов и соучастники похитили четыре миллиарда рублей. Похищенные деньги они разместили на рублёвых оффшорах в Кипре.

Следствие считает, что соучастниками Абызова стали бывшие топ-менеджеры "Сибирской энергетической компании" - Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженковуа а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

Ранее мы писали, что адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве.