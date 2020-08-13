По делу Абызова проходят также 11 его подельников.

Бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности. Об окончании следователями расследования пишет "Коммерсантъ".

Абызову предъявили обвинение в организации преступной группировки, которая похитила из бюджета огромные суммы и вывела их за рубеж.

По делу Абызова проходят также 11 его подельников. Они отрицают свою вину. Адвокаты рассказали о том, что они подписали со своими подзащитными "протокол уведомления об окончании следственных действий".

Ранее мы писали, что Генпрокуратура требует изъять у бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михиала Абызова более 32 миллиардов рублей в пользу государства. Средства хотят взыскать с личных счетов бывшего чиновника, а также со счетов подконтрольных ему иностранных компаний. Соответствующий иск уже направлен в Гагаринский районный суд.

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