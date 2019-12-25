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Адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве
Сегодня, 10:20
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matveyvn

Адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве

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Его подозревают в попытке "решить" вопрос с возможным уголовным преследованием вора в законе.

Адвоката Абызова обвиняют в особо крупном мошенничестве. Александру Вершинину, адвокату бывшего министра Открытого правительства, предъявлено обвинение. Об этом агентству ТАСС рассказал его адвокат Алексей Кирсанов.

По его словам, Вершинин участвовал в следственных действиях всю ночь. Они продолжаются и сейчас. Сегодня адвокату Абызова должны избрать меру пресечения.

Кирсанов отметил, что следственные действия не связаны с делом бывшего министра открытого правительства.

Издание Baza выяснило, что Вершинина подозревают в попытке "решить" вопрос с возможным уголовным преследованием вора в законе Васи Воскреса за 300 тысяч долларов.

Ранее полковника из разведки Росгвардии арестовали за "крышевание".

Теги: абызов, следствие, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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