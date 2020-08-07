Житель Дагестана с подельником устроили налет на ювелирный магазин в Иванове

Во время ограбления один из налетчиков поранил руку.

Сотрудники полиции задержали грабителя ивановского ювелирного магазина.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками Управления МВД России по Ивановской области задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на магазин одной из ювелирных сетей России в городе Иваново.

Как стало известно, двое налетчиков ворвались в один из ювелирных салонов Иваново и, угрожая пистолетом продавщице, разбили молотком витрины с золотыми изделиями. Забрав драгоценности мужчины хотели скрыться, но сразу им это сделать не удалось. Вторая сотрудница, находясь в подсобном помещении, нажала на тревожную кнопку.

Налетчикам все же удалось выбраться и сбежать, но один из них поранил руку.

При проверке биоматериала по федеральной базе данных геномной информации личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Республики Дагестан

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из аэропортов Москвы мужчина был задержан. Он намеревался вылететь во Владивосток. В одежде он прятал награбленное. Соучастник в розыске.

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