В Омской области дочери фермера за убийство 2 работников и изнасилование черенком дали 13 лет

Сегодня, 7 августа, 22-летней девушке огласили приговор.

Сегодня завершился суд над 22-летней дочерью фермера, которую судили за два жестоких убийства и извращенное изнасилование одной из жертв.

Ранее Piter.TV рассказывал шокирующие подробности двух убийств молодых мужчин в деревне Михайловка Омской области. 20 августа 2019 года у дороги было найдено тело 37-летнего работника местного фермера. На мужчине были множественные гематомы и ссадины. Посмертная патологоанатомическая экспертиза вскрыла жуткие обстоятельства: мужчина был жестоко изнасилован, как впоследствии выяснилось черенком от лопаты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера". Были повторно допрошены местные жители, но под подозрение никто не попал.

В октябре 2019 был забит насмерть еще один работник фермера. Мужчине было 31 год. Тогда нашлись свидетели, которые указали на дочь фермера. Девушка избила мужчину за грубое высказывание в ее адрес. Когда девушку задержали по подозрению в убийстве, тогда у местных жителей "развязались языки". Они и указали, что первое убийство совершила тоже дочь фермера, но тогда они боялись рассказать правду. Девушка была очень жестока и выполняла роль надзирателя за работниками фермера.

Известно, что за 2 убийства и изнасилование мужчины извращенным способом обвинение просило 15 лет лишения свободы. В последнем слове, как сообщают местные СМИ, подсудимая выразила соболезнования родственникам своих жертв, но вину свою так и не признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии общего режима. Решение суда в законную силу не вступило.

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