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Стало известно, какие инфекции могут подхватить дети накануне 1 сентября
Сегодня, 17:31
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Стало известно, какие инфекции могут подхватить дети накануне 1 сентября

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Самые уязвимые группы – от ясельной до старшей.  

Стало известно, какие инфекции могут подхватить маленькие петербуржцы в конце лета. Специалисты считают, что самые уязвимые группы – от ясельной до старшей.  Об этом  "Петербургскому дневнику" рассказал врач-педиатр Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Андрей Гоголев.

На базе Морозовской детской клинической больницы в Москве в прошлом году провели исследование, в рамках которого медики выявляли, с какими заболеваниями поступают дети в больницы. Выяснилось, что 70 процентов ОРВИ идут в сочетании с ротавирусной инфекцией, с вирусом парагриппа, наряду с этим парагрипп прекрасно сочетался с COVID-19. Педиатр предупредил родителей, что  современные инфекции – это микстовые, комбинированные инфекции, с поражением верхних дыхательных путей и ЖКТ.

К началу сентября дети приезжают в город с дач, санаториев, курортов и обмениваются инфекциями, поэтому подъема заболеваемости не избежать.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге коронавирус выявили у 4,2 тыс. жителей.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей гоголев, болезни, болезни летние, здоровье, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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