Стало известно, какие фонтаны закрываются на техобслуживание в Петербурге

Сразу пять объектов остановят для профилактических работ.

В Петербурге пять фонтанов временно перестанут работать. Специалисты закроют их на техобслуживание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Так, временно перестанут подавать воду в фонтан "Чаша знаний", который находится рядом со зданием Российской национальной библиотеки. Кроме того, закроют фонтаны в Ново-Манежном сквере и фонтан "Вращающийся шар" на Малой Садовой улице. Отключат от водоснабжения фонтаны перед Казанским собором и на Казанской улице, 3.

Объекты пройдут процедуры техобслуживания и помывки. Уже завтра их приведут в порядок.

Так что все, кто привык сверять часы по фонтану "Шар", наберитесь терпения. Уже завтра этот фонтан и все другие, которыми мы занимались в понедельник вернутся в работу. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.tv: на проспекте Большевиков восстановили заброшенный фонтан.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга