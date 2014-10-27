Стало известно, какие авто стоят в гаражах топовых футболистов

Речь идет об автомобилях Криштиану Роналду, Пьера-Эмерика Обамеянг и Мауро Икарди.

Мировые звезды футбола зарабатывают по несколько миллионов в год и могут позволить себе любые авто или суперкар. Какие машины стоят в их гаражах, узнала редакция 110km.ru.

Коллекция Криштиану Роналду оценивается в 21 млн евро. В ней числятся Bugatti Chiron, Ferrari 599 GTO, McLaren Senna, Mercedes G-Wagon Brabus и другие, однако "жемчужиной" является Bugatti Centodieci за 10 млн евро.

Игрок сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг собрал Lamborghini, Porsche, Audi, Aston Martin и Ferrari. Его гордость – гибридный гиперкар LaFerrari стоимостью более 1 млн евро. Три машины окрашены в золотой цвет, а две имеют зеркально-радужный кузов.

Аргентинец Мауро Икарди недавно приобрел Rolls-Royce Boat Tail за 26 млн евро. Этот автомобиль считается самым дорогим. В багажнике находятся зонт и раскладной столик, холодильник для напитков, сервиз серебряных столовых приборов и фарфоровых тарелок от Christofle.

Фото: Rolls-Royce