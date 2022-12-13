Стало известно, как за год в петербургских магазинах изменились цены на дачный инвентарь

За год инвентарь садовода значительно подорожал. Больше всего выросли цены на тачки и тележки. Рост составил 14 процентов. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на данные компании "Платформа ОФД".
Цены на грабли выросли до 350 рублей. Метлы теперь обойдутся примерно в 490 рублей. Зато снизилась стоимость лопат. Этот инвентарь можно будет купить за 655 рублей.
Средний чек покупателя-дачника за год подорожал на два процента. Продажи инвентаря взлетели на 160 процентов.
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Фото: Pxhere
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