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Стало известно, как за год в петербургских магазинах изменились цены на дачный инвентарь
Сегодня, 17:53
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Стало известно, как за год в петербургских магазинах изменились цены на дачный инвентарь

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Продажи инвентаря взлетели на 160 процентов.

За год инвентарь садовода значительно подорожал. Больше всего выросли цены на тачки и тележки. Рост составил 14 процентов. Об этом сообщили  "Невские Новости" со ссылкой на данные компании "Платформа ОФД".

Цены на грабли выросли до 350 рублей. Метлы теперь обойдутся примерно в 490 рублей. Зато снизилась стоимость лопат. Этот инвентарь можно будет купить за 655 рублей.

Средний чек покупателя-дачника за год подорожал на два процента. Продажи инвентаря взлетели на 160 процентов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки.

Фото: Pxhere

Теги: дача, дачный сезон, инвентарь садовода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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