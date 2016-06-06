Стало известно, как вернуться из Финляндии и Эстонии на автобусах в Петербург

В эстонских городах Йыхви, Маарду, Пярну и Таллина также действуют ежедневные рейсы в Петербург. Автобусы прибывают на вокзал на набережной Обводного канала.

С территории стран Евросоюза можно выехать регулярными международными автобусными маршрутами. Об этом 5 марта рассказали в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

В Петербург ежедневно из Хельсинки курсируют автобусы. Из финского города Лаппеенранты автобусы ходят по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

В эстонских городах Йыхви, Маарду, Пярну и Таллина также действуют ежедневные рейсы в Петербург. Автобусы прибывают на вокзал на набережной Обводного канала.

Информацию о рейсах можно узнать по телефону 8 (812) 645-14-14.

После начала военной спецоперации на Украине все страны Евросоюза закрыли своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. Также на такой шаг пошли Албания, Великобритания, Канада, Исландия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария.

Открытые границы: список стран, куда можно попасть из России. Некоторые европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Количество запросов в Google "куда можно уехать из России" с конца февраля выросло в 10 раз. Piter.tv собрал список стран, в которые еще можно отправиться в путешествие или переехать.

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